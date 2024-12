Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta segunda-feira (23), a gerente de internação do Hospital Cristo Redentor, Fernanda Zanotto, e o coordenador de enfermagem da UTI de Queimados do HPS, Tiago Fontana, explicaram como está sendo feito o tratamento das vítias queimadas no acidente de avião em Gramado. Acompanhe o Gaúcha Atualidade de segunda a sexta, das 8h10 às 10h, na Rádio Gaúcha e no Youtube de GZH.