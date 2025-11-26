Hong Kong: incêndio deixa ao menos 13 mortos em complexo residencial na China

Um incêndio de grandes proporções destruiu, nesta quarta-feira (26), vários blocos de um complexo residencial em Hong Kong, causando a morte de pelo menos 13 pessoas, informaram fontes oficiais. "O Departamento dos Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave e quatro delas faleceram posteriormente", declarou Chou Wing-yin, do serviço dos bombeiros, durante uma coletiva de imprensa.