A direção da escola Imigrante, em Nova Hartz, no Vale do Sinos, organizou homenagem a Théo Ricardo Ferreira Felber, cinco anos, após o recreio da manhã, com a soltura de um balão branco que levava o nome do menino. Théo, que estudava na instituição, foi encontrado morto após ser jogado de uma ponte pelo pai, em São Gabriel.