Homem que jogou filho de ponte queria matar a ex-companheira, mas mudou de ideia

O pai que jogou o filho de cinco anos de uma ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel, relatou à polícia a cronologia do crime. Tiago Ricardo Felber, 40 anos, circulou de bicicleta com Théo Ricardo Ferreira Felber por cerca de três horas antes de o menino ser encontrado morto. O crime aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (24). Segundo a polícia, Tiago pretendia matar a ex-companheira e o namorado dela, mas teria mudado de ideia na segunda-feira (23), quando tentou, sem sucesso, asfixiar o Théo.