Homem preso por deixar mala com corpo na rodoviária "desafiava polícia"

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, preso por suspeita de ter deixado na Estação Rodoviária de Porto Alegre uma mala com o tórax de uma mulher dentro, estava foragido desde o ano passado. Condenado em 2018 por matar a mãe e concretar o corpo dela em um armário feito sob medida, ele ganhou o benefício de progredir para o regime semiaberto de forma antecipada, em 15 de janeiro de 2024. Nesta data, Jardim ainda não tinha cumprido tempo suficiente de pena no regime fechado (que é o requisito objetivo) para ter direito à progressão, mas teve antecipado o benefício em função da superlotação no sistema penitenciário. Já o requisito subjetivo, que é a declaração de boa conduta carcerária, ele tinha.