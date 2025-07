Um homem morreu após ser baleado durante uma abordagem de uma guarnição do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, no distrito de Palma, em Santa Maria, na Região Central. O caso aconteceu por volta das 17h30min de terça-feira (1). Em nota, a BM disse que a guarnição foi surpreendida com golpes de machado e que teriam agido de tal forma para preservar a integridade da equipe. Leia reportagem completa