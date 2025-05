Homem estava na calçada quando caiu na rua e morreu atropelado

A reportagem de GZH teve acesso a imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial do entorno que mostram a vítima tendo um mal súbito antes de ser atingida pela carreta. Segundo o delegado Carlo Butarelli, da delegaxia de Delitos no Trânsito, a hipótese inicial é que o homem tenha sofrido um infarto. O motorista do caminhão foi ouvido pela Polícia Civil e afirmou que não teve como evitar a colisão. Agora, o órgão aguarda o resultado da necropsia para identificar se a vítima já estava sem vida no momento em que foi atingida pelo veículo. O trânsito no local foi totalmente liberado após três horas da ocorrência.