Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (15) em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O crime ocorreu no bairro Harmonia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o atirador estavam no mesmo carro. Ao descer do veículo, o homem foi surpreendido e atingido pelas costas. Foram disparados, ao menos, 13 tiros.