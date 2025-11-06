HOMEM DESMAIA durante anúncio de DONALD TRUMP em EVENTO na CASA BRANCA | Conversas Cruzadas

O executivo da empresa farmacêutica Novo Nordisk, Gordon Findlay, passou mal e caiu ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um evento na Casa Branca nesta quinta-feira (6). O episódio foi registrado por jornalistas que acompanhavam a cerimônia. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (06), apresentado por Léo Saballa Jr., recebe o pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Guilherme Thudium, e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle, Fabrício Pontin, para analisar a eleição do novo prefeito de Nova York, Zohram Mamdani. A vitória dele pode influenciar o governo Trump e o cenário político dos Estados Unidos?