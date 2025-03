HOMEM DENTRO DE LIXEIRA ANTI-CATADOR: o que dizem prefeitura de POA e promotor | Conversas Cruzadas

O número de pessoas em situação de rua em Porto Alegre cresceu 14,88% após as enchentes, segundo dados do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. Os números foram encaminhados à RBS TV pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em abril de 2024, o levantamento indicava 4.549 pessoas cadastradas vivendo na rua. Números de fevereiro de 2025 apontam 5.226 pessoas nesta situação na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, em média cerca de 400 pessoas em situação de rua estão em acolhimento institucional, e 253 recebem benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), como auxílio-moradia. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (17), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier, o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis (CAODHPV) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Leonardo Menin, e o fundador do Coletivo Estadual de Lutas da População em Situação de Rua do RS, ⁠Nilson Lopes, para debater quais as soluções para combater o aumento da população em situação de rua em Porto Alegre.