Homem atira três vezes no filho, e mulher é suspeita de planejar morte de mãe e matar irmão em Porto Alegre

Um homem de 42 anos ficou ferido após levar ao menos três tiros do próprio pai, 75, durante discussão na noite de segunda-feira (26), no bairro Floresta, na zona norte de Porto Alegre.

Já na manhã desta terça (26), a investigação do assassinato de um adolescente de 17 anos dentro de casa, na zona leste de Porto Alegre, levou a Polícia Civil a descobrir que o crime envolvia mais camadas do que as disputas pelo tráfico de drogas. A irmã dele, de 21 anos, é alvo de operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a apuração, a mulher havia arquitetado matar a própria mãe e o padrasto, e terminou executando o irmão.