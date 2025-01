Uma mulher foi morta a tiros em São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como o autor do crime era o ex-companheiro dela. Conforme o delegado responsável, a motivação do crime seria a insatisfação do homem com uma decisão da Justiça sobre a guarda do filho do casal, de apenas seis anos.