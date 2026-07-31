Homem-Aranha: Um Novo Dia é um filme com velhos problemas da Marvel | Dica do Ticiano

Depois de assistir a "Homem-Aranha: Um Novo Dia", fiquei com a sensação de que o filme expõe algumas das maiores virtudes e também alguns dos velhos problemas da Marvel. No Dica do Ticiano, analiso o novo capítulo da trajetória de Peter Parker no Universo Cinematográfico Marvel, falo da atuação de Tom Holland, da chegada de novos personagens e explico por que a história acaba dividida entre uma proposta mais intimista e a necessidade de servir aos rumos maiores da franquia.