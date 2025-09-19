HINO EVANGÉLICO: como é a ESTRUTURA e que MÚSICA toca na BRASA CHURCH? | Conversas Cruzadas

O Censo de 2022, divulgado há 3 meses, mostrou que o número de evangélicos no Brasil bateu recorde e alcançou 26,9% da população. O crescimento desse grupo religioso tem chamado atenção em várias regiões do país e despertado debates sobre os fatores que explicam essa expansão e seus impactos na sociedade brasileira. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o pastor da Brasa Church Maurício Martins, para uma entrevista sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil.