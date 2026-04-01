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Helicóptero do governo gaúcho visto em SC
Helicóptero foi comprado por um piloto de São Paulo.
01/04/2026 - 17h01min
Atualizada em 01/04/2026 - 17h02min
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