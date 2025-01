Gusttavo Lima afirma que pretende se candidatar à Presidência da República

O cantor sertanejo Gusttavo Lima declarou que pretende se candidatar à Presidência da República em 2026. Em nota, a assessoria de imprensa do artista anunciou que o "nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar". Lima não está filiado a nenhum partido político neste momento. O cantor é próximo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que também já anunciou ter intenções de disputar a Presidência. Nas eleições de 2024 em São Paulo, o sertanejo declarou apoio ao empresário Pablo Marçal (PRTB) e às indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No programa Timeline desta sexta-feira (3), a jornalista e roteirista Carol Pires falou sobre a possível candidatura do cantor e o cenário para 2026.