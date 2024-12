No “Sala de Redação”, o debate foi sobre as saídas do Grêmio e quem deve ser o novo técnico do time gaúcho após a despedida de Renato Portaluppi. Entre a discussão de nomes, Guerrinha defendeu que um fator será determinante para a permanência de um novo treinador: o resultado do Gauchão 2025. Vem conferir!