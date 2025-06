GUERRA NUCLEAR? ISRAEL x IRÃ vai escalar ainda mais? Qual o RISCO do conflito? | Conversas Cruzadas

Em meio os bombardeios que prosseguem desde a última sexta-feira (13), o sexto dia de guerra entre Israel e Irã foi de ameaças verbais. O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo iraniano, ameaçou, inclusive, atacar bases dos Estados Unidos após Donald Trump pedir sua rendição total na terça-feira (17). Nesta mesma linha, enquanto o Irã lançava mísseis no território israelense e Israel bombardeava Teerã, a Rússia e a Turquia se posicionaram sobre o conflito. O russo Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores, advertiu os Estados Unidos sobre a possibilidade do país prestar auxilio militar a Israel. Já o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o Irã tem direito a responder os ataques de Israel e se defender. Enquanto os líderes mundiais tensionam ainda mais o contexto geopolítico, a guerra avança. Israel atacou um centro de enriquecimento de urânio no Irã e múltiplas foram registradas em Teerã, com fumaça avistada na região leste da capital iraniana. Conforme a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a ofensiva israelense destruiu dois edifícios onde eram fabricadas peças para as centrífugas do programa nuclear iraniano em Karaj, perto da capital Teerã, e ainda atingiram um edifício do Centro de Pesquisa de Teerã, onde "rotores para centrífugas avançadas eram fabricados e testados". Em retaliação, o exército iraniano emitiu um alerta sobre ataques "punitivos" iminentes em Israel e pediu a evacuação das grandes cidades de Tel Aviv e Haifa. Pouco depois, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, anunciou na televisão estatal um bombardeio contra o território israelense com o uso de mísseis balísticos hipersônicos Fattah-1. As forças armadas israelenses ativaram temporariamente as sirenes aéreas após a detecção de 10 mísseis lançados pelo Irã, que em sua maioria foi interceptado, afirmou uma autoridade militar. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a especialista em Geopolítica e Defesa, pesquisadora associada ao ISAPE (Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia), Tatiana Delgado, e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), Fabrício Ávila, para debater o risco de guerra nuclear entre Israel e Irã e as últimas notícias do conflito.