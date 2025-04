GUERRA DA UCRÂNIA: após Putin anunciar CESSAR-FOGO de 3 dias, PAZ está próxima? | Conversas Cruzadas

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, se encontraram por cerca de 15 minutos no Vaticano, neste sábado (26), em meio à cerimônia de enterro do papa Francisco. Segundo o ucraniano, eles falaram sobre uma "trégua total e incondicional" durante a reunião. Trump tem pressionado para que o conflito entre Rússia e Ucrânia pare. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (28), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o analista internacional e doutor em Filosofia pela PUCRS, Cezar Roedel, e o professor de Relações Internacionais da ESPM-Sul, Ricardo Leães, para debater se guerra da Ucrânia está próxima do fim após encontro de Trump e Zelensky no Vaticano.