Saiu o primeiro empate do Caxias no Campeonato Gaúcho 2025. O time grená enfrentou o Guarany, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé, e ficou no 0 a 0, na noite desta quarta-feira (12), pela sétima e penúltima rodada da primeira fase. Foi o terceiro jogo seguido que a equipe de Luizinho Vieira não sofreu gols.