GUAÍBA é RIO ou LAGO? Professores debatem polêmica científica | Conversas Cruzadas

Rio ou lago? O nome do Guaíba, há tempos, provoca debates. E agora o assunto parou na Justiça por uma ação de três entidades de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. O pedido destas entidades é que o Guaíba seja considerado um rio. Com isso, de acordo com a legislação, seria preciso que, em suas margens, tenha até 500 metros de área de proteção permanente. No caso de lago, a proteção das margens é bem menor: de 30 metros. O tema já foi discutido em audiência pública com mediação da Justiça, mas ainda não há uma decisão. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (4), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor do Centro de Pesquisas do Instituto de Geociências da UFRGS, Elírio Ernestino Toldo Jr., e o engenheiro civil, pós-doutor em recursos hídricos e professor emérito do IPH/UFRGS, Carlos Tucci, para debater se o Guaíba é rio ou lago.