As águas do rio Guaíba começaram a invadir o trecho 3 da Orla na tarde desta segunda-feira (23), na altura das pistas de skate. No bairro Ipanema, na Zona Sul, a água tomou a Avenida Guaíba. Apesar da pausa nas chuvas, o vento está influenciando a atuação da água, que segue avançando em direção à cidade.