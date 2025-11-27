Grupo Refit, do ramo de combustíveis, é alvo de megaoperação por fraude bilionária

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) realiza uma megaoperação nesta quinta-feira (27) contra grupo suspeito de articular um esquema de fraude fiscal que teria causado um prejuízo de mais de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e da União. Os 190 alvos da operação são suspeitos de integrarem uma organização criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econômica e tributária e lavagem de dinheiro. Eles também estariam ligados ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro — considerado o maior devedor de ICMS do Estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União —, e outras empresas do setor de combustíveis.