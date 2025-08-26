Grupo que flagrava traições na saída de motéis de Porto Alegre e extorquia vítimas é alvo de operação

Uma investigação da Polícia Civil descobriu um esquema envolvendo um grupo que flagrava clientes na saída de motéis em Porto Alegre. Segundo a apuração, eles registravam imagens das vítimas e cobravam valores para não revelar traições. O esquema era coordenado de dentro do sistema prisional. Na manhã desta terça-feira (26), o Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos cumpre nove mandados judiciais durante a Operação Segredo de Alcova. São cinco ordens de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, em Eldorado do Sul e Charqueadas.