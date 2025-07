O Timeline desta quinta-feira (17) entrevistou as atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco para falar sobre a peça "Agora É Que São Elas", que está em cartaz esta semana em Porto Alegre. Durante a conversa, as convidadas citaram algumas das esquetes que apresentam no espetáculo – como a que trata da competitividade entre pais e filhos. Assista ao trecho!