Gringolândia dos restaurantes em Porto Alegre

Bar do Beto, Casa do Marquês, Beverly Hills Bar, Lancheria Nova Bréscia, Garcias e Porto Bello têm algo em comum: foram construídos por filhos de agricultores que deixaram o interior em busca de oportunidades e começaram a trajetória como garçons, copeiros e auxiliares de cozinha.

Neste vídeo, donos de restaurantes e lancherias tradicionais contam histórias de trabalho duro, empreendedorismo e superação. Eles relembram a saída da roça, os primeiros empregos em churrascarias pelo Brasil, a conquista do negócio próprio e os segredos que ajudaram a transformar seus estabelecimentos em referências da gastronomia porto-alegrense. A reportagem também aborda os desafios da sucessão familiar e o futuro dos chamados “restaurantes de gringo”, que marcaram gerações com comida farta, atendimento próximo e receitas que atravessam décadas. Leia a reportagem.