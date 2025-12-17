Greve dos Correios: trabalhadores aprovam paralisação por tempo indeterminado

Trabalhadores dos Correios estão em greve a partir desta quarta-feira (17). A decisão de paralisar as atividades foi aprovada por unanimidade em assembleia da categoria, realizada na noite de terça (16). Foram aprovadas greves em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba, em concordância com as respectivas direções sindicais locais. Em São Paulo, os trabalhadores aprovaram a paralisação contra a orientação da direção do sindicato paulista.