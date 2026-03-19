GREVE dos CAMINHONEIROS? GUERRA no IRÃ pode ACABAR com COMBUSTÍVEL no BRASIL?

A guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou no 20º dia e matou pelo menos 1.300 pessoas no Irã, mais de 900 no Líbano e 14 em Israel, segundo autoridades desses países. Os militares dos EUA afirmam que 13 militares americanos foram mortos e cerca de 200 ficaram feridos. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Relações Internacionais na UniRitter João Gabriel Burmann e o comunicador do Grupo RBS Rodrigo Lopes, para debater a Guerra no Irã, os novos ataques e o impacto global do conflito.