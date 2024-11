O Grêmio enfrenta o Juventude, na próxima quarta-feira (20), na Arena. Será o quinto duelo entre os times neste ano. Atualmente, o Tricolor está na 12ª posição na tabela, com 39 pontos. Já o time da Serra, na 16ª colocação, com 37 pontos, um a mais que o Bragantino, o primeiro dentro do Z-4. No "Sala de Redação", o debate foi sobre a importância do jogo para cada um dos times. Vem conferir!