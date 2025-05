Na última quinta (22), o presidente Alberto Guerra e o coordenador Felipão estiveram na sede da CBF para reclamarem dos seguidos erros de arbitragem contra o Grêmio. A situação, aliada ao erro do árbitro do duelo contra o Bahia, no pênalti em cima de Braithwaite, deixou uma pergunta no ar: a reclamação gremista influenciou a arbitragem?