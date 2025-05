O Gr├¬mio encara o Atl├ętico Grau, em Lima, no Peru, em uma partida quase sem nenhum apelo na capital peruana. O Grau, que tem sede a quase 900 quil├┤metros de Lima, parece priorizar mais o torneio Apertura local do que a Copa Sul-Americana. Diante de um advers├írio pequeno e desfocado, ser├í que o Tricolor busca o bom resultado? Confira a proje├ž├úo e as informa├ž├Áes no "Segue o Fio".