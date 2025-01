A história do Grêmio Esportivo Brasil remonta ao início do século 20, quando foi criado o Sport Club Cruzeiro do Sul, fundado por funcionários de uma cervejaria local. Com o passar dos anos, houve uma separação e, em 1911, nasceu o clube.

Embora "Pelotas" não faça parte do nome oficial do clube, ele é usado para fazer referência à cidade e ajudar a diferenciá-lo de outros times com "Brasil" no nome. Saiba mais no vídeo!