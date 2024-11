O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta (27), em jogo decisivo para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Os adversários do Tricolor na briga contra o rebaixamento pontuaram na rodada e cabe ao time de Renato Portaluppi fazer o mesmo para se manter em uma posição confortável na tabela. Vem conferir o debate sobre o jogo feito no "Sala de Redação" desta quarta (27)!