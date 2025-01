Grêmio e Inter ficaram no empate na estreia da dupla Gre-Nal no Gauchão 2025. O Colorado ficou no 2 a 2 contra o Guarany de Bagé, no Estrela D’Alva, com gols de Alan Patrick e Victor Gabriel e Yan Philippe. Já o Tricolor não passou do 0 a 0 contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freire. No programa Gaúcha Hoje desta quinta-feira (23), os apresentadores Antonio Carlos Macedo e Tiago Bitencourt comentaram a atuação dos times gaúchos.