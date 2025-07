O Grêmio perdeu de 4 a 1 para o Cruzeiro no domingo (13), no jogo que marcou a retomada do Brasileirão para o Tricolor após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. No “Bate-Bola”, os debatedores falaram sobre o papel de Mano Menezes na derrota e o que poderia ter sido diferente na partida. Vem conferir neste trecho do programa 📲