O Grêmio avançou na negociação com o goleiro Tiago Volpi, 34 anos, do Toluca-MEX. No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Rodrigo Oliveira informou que o jogador já negocia a rescisão amigável com o clube mexicano. Confira as informações sobre a negociação no trecho do programa!