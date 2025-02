O Grêmio encaminhou lugar nas semifinais do Gauchão. Na Arena, o Tricolor começou a partida devagar, mas terminou a noite de terça-feira (11) com um goleada de 5 a 0 sobre o Pelotas. Apesar de marcar três vezes, o primeiro tempo do gremista não agradou. Gustavo Martins e Braithwaite, duas vezes, fizeram os gols. Pavon, duas vezes, ampliou no segundo tempo.