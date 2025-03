O Grêmio estreou com vitória no Brasileirão. Um resultado que nasceu de uma atuação de destaque de Tiago Volpi e eficiência no ataque nas oportunidades construídas. O triunfo gremista por 2 a 1 no jogo de número 400 na Arena, com gols de Arezo e Edenilson, também afasta a pressão que ameaçava se formar após o insucesso no Gauchão.