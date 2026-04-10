Sábado, 11 de abr de 2026
DESTAQUES
nasa
Artemis II
Gre-Nal 452
Trump
Lotofácil 3658
Prova do anjo BBB 26
Porto Alegre
16º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Esportes
Produtos
Destaques
Regiões
Editorias
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Aplicativos
Assinantes
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
Vídeos
Gre-Nal com torcida única no futuro? | Sala de Redação
Sala de Redação - das 13h às 15h - de segunda a sexta.
10/04/2026 - 21h33min
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Esportes
09:05
Vídeo
Gre-Nal com torcida única no futuro? | Sala de Redação
12:51
Vídeo
🔴🔵 A aposta do CCD pro Gre-Nal | Projeção e escalações | Segue o Fio
13:27
Vídeo
Luís Castro sobre derrota na Sul-Americana: "Pior jogo da temporada"
08:42
Vídeo
CCD desabafa após derrota no Uruguai: "Vexame histórico do Grêmio"
02:13
Vídeo
O gol da derrota do Grêmio para o City Torque na voz de Gustavo Manhago