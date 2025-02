O Inter venceu o Brasil-Pel, por 3 a 0, com um time misto. Apesar de ter preservado muitos titulares de olho no Gre-Nal, o técnico Roger Machado fez mistério sobre a escalação do time. A principal delas está na ponta direita, em que disputam vaga Wanderson, Carbonero e Vitinho. Confira no trecho do “Sala de Redação” o debate sobre qual devem ser os titulares do Colorado no clássico!