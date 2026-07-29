Granizo destrói parte de igreja e danifica escola no interior de Flores da Cunha

A forte chuva de granizo que atingiu a Serra na noite de terça-feira (28) provocou estragos em Mato Perso, no interior de Flores da Cunha. Um dos principais símbolos da comunidade, a Capela Santa Juliana teve parte da estrutura destruída após ser atingida pela força do vento e das pedras de gelo. O temporal também danificou o telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto, além de atingir residências e derrubar árvores. (leia a reportagem completa)