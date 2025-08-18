Grani: conheça a pizzaria que está conquistando os apaixonados por pizza artesanal em Porto Alegre

O Destemperados foi até a Grani, uma das pizzarias napolitanas mais queridas de Porto Alegre, para viver uma experiência que combina autenticidade, sabor e acolhimento. Em um ambiente descontraído e com atendimento atencioso, a noite começou com entradinhas cheias de personalidade. Entre as redondas, clássicos e criações surpreendentes ganharam destaque e, para finalizar, a experiência teve ares de festa com o Calzone de Nutella acompanhado de Gelato de Pistache e o Delizioso Deleite Conaprole - uma dupla doce que fechou a noite com chave de ouro.