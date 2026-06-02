Governo Lula prepara reação a possível novo tarifaço dos EUA | Chamada Geral 1

Membros do governo brasileiro consideraram "absurdos" e "sem cabimento" os argumentos do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) que sugeriu novas tarifas sobre produtos do Brasil. Nesta segunda-feira (1º), o órgão do governo dos Estados Unidos concluiu uma investigação que aponta que políticas e práticas do governo brasileiro prejudicam o comércio americano. Com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o órgão sugeriu medidas corretivas e abriu consulta pública sobre o tema. Entre as propostas está a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, com exceções listadas em um documento de 73 páginas. A decisão final caberá ao presidente Donald Trump. Confira a participação do colunista Matheus Schuch no Chamada Geral 1ª Edição desta terça-feira.