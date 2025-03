O Governo Federal realiza nesta segunda-feira os últimos ajustes na proposta que prevê isentar o imposto de renda de quem recebe até R$ 5 mil de salário. A proposta de ampliação da isenção de Imposto de Renda foi divulgada em novembro do ano passado pelo governo federal. Na prática, o projeto do Executivo estende o benefício aos trabalhadores que recebem até R$ 5 mil e diminui o tamanho do imposto para quem tem rendimentos até R$ 6.980.