A aliança rebelde síria liderada por grupos islamistas anunciou no domingo (8) ter tomado controle da capital do país, Damasco, e a queda do regime de Bashar al-Assad, que governou o país durante 24 anos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que acompanha com preocupação a situação na Síria e orienta que os cerca de 3.500 brasileiros que moram no país deixem o território.