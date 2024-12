Um avião caiu nesta manhã deste domingo (22) em Gramado, na serra gaúcha. O acidente aconteceu na área central da cidade, perto da Avenida das Hortênsias. O governador do Estado, Edudardo Leite, se pronunciou sobre o ocorrido. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil foram acionados. De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, são "vários feridos" e há mortos. A perícia também está no local. Os números ainda são apurados.