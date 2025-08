GOLPES em DISPARADA: o que explica o aumento de estelionatos no Brasil? | Conversas Cruzadas

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, que apresenta um panorama detalhado da violência letal no país em 2024. De acordo com o levantamento, o Brasil registrou no ano passado 44.127 mortes violentas intencionais, uma redução de 5,4% em relação a 2023. Apesar da queda nacional, estados da região Norte e Nordeste seguem a liderar os índices de violência. Em contrapartida, segundo a pesquisa, os crimes contra mulheres e crianças apresentaram crescimento expressivo. O Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024, o maior número desde 2015. Em relação à violência infantil, foram 2.356 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior.