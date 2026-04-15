No chamado golpe do empréstimo, estelionatários contatam idosos que têm empréstimos ativos, apresentando-se como correspondentes das instituições financeiras originais. Sob o argumento de oferecer uma redução nas parcelas ou o recálculo de juros, os golpistas convencem as vítimas a comparecerem presencialmente à sede da consultoria, onde fazem biometria facial e são induzidas a assinar documentos. Sem o conhecimento ou consentimento dos idosos, os suspeitos abrem contas bancárias, por meio das quais contratavam novos empréstimos. Os valores obtidos eram posteriormente transferidos para terceiros.