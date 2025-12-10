Glauber Braga ocupa cadeira da presidência e é retirado à força da Câmara dos Deputados

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou a cadeira da Presidência da Câmara dos Deputados e se recusou a deixar o local na tarde desta terça-feira (9). Policiais legislativos tiraram o parlamentar à força e esvaziaram o plenário. A transmissão da sessão foi interrompida após a fala do parlamentar e a imprensa foi retirada do plenário e impedida de acompanhar a movimentação. Já na madrugada desta quarta-feira (10), a Câmara aprovou o projeto de lei conhecido como PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.