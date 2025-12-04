Gilmar Mendes une direita e esquerda no Senado contra abuso do STF | Andei Pensando | 04/12/2025

O episódio de hoje analisa o incêndio político causado pela decisão do ministro Gilmar Mendes, que alterou as regras para pedidos de impeachment de ministros do STF e uniu algo raríssimo em Brasília: direita, centro e esquerda contra o mesmo magistrado.

Gabriel Wainer discute também os desdobramentos da CPMI do INSS, que agora encosta no entorno de Lula e levanta suspeitas sobre a atuação de seu filho, Fábio Luís, o Lulinha. E fechamos com o retrato econômico do dia: o PIB do terceiro trimestre, que avançou somente 0,1%, revelando uma economia praticamente estagnada em meio a juros altos e gasto público crescente.